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Бурмагина Таисия Александровна
Бурмагина Таисия Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.10.1933
Пол
Женский
Отец
Бурмагин Александр Михайлович
1898 г.р.
Мать
Бурмагина (Левинская) Надежда Алексеевна
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
17.10.1933
Отец:
Бурмагин Александр Михайлович
Мать:
Бурмагина Надежда Алексеевна
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