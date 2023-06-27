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Бурмагина Таисия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1933

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1933

Отец: Бурмагин Александр Михайлович

Мать: Бурмагина Надежда Алексеевна