Aizupietis (Pods) Maija
Место рождения
Дата рождения02.10.1818
Дата смерти04.01.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1818
Отец: Pods Dāvis
Мать: Pods Anna
Бракосочетание
06.04.1841
Муж: Aizupietis Otto
Супруг(-а): Otto Aizupietis
Рождение ребёнка
29.05.1842
Дочь: Sproģis Anna
Отец ребёнка: Aizupietis Otto
Рождение ребёнка
26.12.1845
Дочь: Stabulnieks Zuze
Отец ребёнка: Aizupietis Otto
Рождение ребёнка
14.04.1849
Сын: Aizupietis Pēteris
Отец ребёнка: Aizupietis Otto
Рождение ребёнка
05.02.1853
Дочь: Stīne
Отец ребёнка: Aizupietis Otto
Рождение ребёнка
24.09.1855
Сын: Aizupietis Jānis
Отец ребёнка: Aizupietis Otto
Смерть
04.01.1895