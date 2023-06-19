Aizupietis (Pods) Maija — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиAizupietis (Pods) Maija

Aizupietis (Pods) Maija

Место рождения

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads

Дата рождения

02.10.1818

Дата смерти

04.01.1895

Пол

Женский

Отец

1784 г.р.

Мать

1790 г.р.

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1818

Отец: Pods Dāvis

Мать: Pods Anna

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Бракосочетание
06.04.1841

Муж: Aizupietis Otto

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Супруг(-а): Otto Aizupietis
Рождение ребёнка
29.05.1842

Дочь: Sproģis Anna

Отец ребёнка: Aizupietis Otto

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
26.12.1845

Дочь: Stabulnieks Zuze

Отец ребёнка: Aizupietis Otto

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
14.04.1849

Сын: Aizupietis Pēteris

Отец ребёнка: Aizupietis Otto

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
05.02.1853

Дочь: Stīne

Отец ребёнка: Aizupietis Otto

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
24.09.1855

Сын: Aizupietis Jānis

Отец ребёнка: Aizupietis Otto

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Смерть
04.01.1895
Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads