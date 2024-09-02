Поносов Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоносов Василий Николаевич

Поносов Василий Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поносова - Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поносова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поносов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поносов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1996

Мы используем куки для улучшения работы сайта.