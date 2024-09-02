Поносов Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поносова - Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поносова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поносов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поносов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1996