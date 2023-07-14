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Моисеев Андрей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 или 1806

Дата смерти

08.02.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 или 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Моисеев Матвей Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Матвей Георгиевич - приемный сын Андрея Семеновича Моисеева.
Бракосочетание
03.11.1822

Жена: Моисеева Евдокия Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Моисеев Максим Андреевич

Мать ребёнка: Моисеева Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Моисеева Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Моисеева Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Малахов Степан Андреевич

Мать ребёнка: Моисеева Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Малахов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Моисеева Евдокия Моисеевна

Смерть
08.02.1853
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область