Моисеев Андрей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 или 1806
Дата смерти08.02.1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1804 или 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Моисеев Матвей Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Матвей Георгиевич - приемный сын Андрея Семеновича Моисеева.
Бракосочетание
03.11.1822
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Моисеева Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Моисеева Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Моисеева Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Моисеева Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Моисеева Евдокия Моисеевна
Смерть
08.02.1853