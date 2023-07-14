Моисеев Матвей Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Матвей Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Около 1823

Пол

Мужской

Отец

1804 или 1806 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Место
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Рождение
Около 1805

Отец: Моисеев Андрей Семенович

Мать: не указана

Матвей Георгиевич - приемный сын Андрея Семеновича Моисеева.
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Моисеев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Малахов Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1823