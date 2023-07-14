Моисеев Матвей Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиОколо 1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Моисеев Андрей Семенович
Мать: не указана
Матвей Георгиевич - приемный сын Андрея Семеновича Моисеева.
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Малахов Григорий Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1823