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Игнатьков Леонид Степанович

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Место рождения

П. тАвричанка, Надеждинский р-н Приморского края

Дата рождения

09.06.1949

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1949

Отец: Игнатьков Степан Матвеевич

Мать: Игнатькова Александра Федоровна

П. тАвричанка, Надеждинский р-н Приморского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2006
г. Артем
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