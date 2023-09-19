Игнатьков Леонид Степанович
Место рожденияП. тАвричанка, Надеждинский р-н Приморского края
Дата рождения09.06.1949
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1949
П. тАвричанка, Надеждинский р-н Приморского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2006
г. Артем