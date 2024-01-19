Павлов Павел Ефимов
Место рождения
Дата рождения28.10.1869 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1889 ст.
Рождение ребёнка
16.11.1890 ст.
Мать ребёнка: Павлова Александра Петровна
Рождение ребёнка
Около 1900
Мать ребёнка: Павлова Александра Петровна
брат моего прадеда
Смерть
После 1917