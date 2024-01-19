Павлов Павел Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Павел Ефимов

Павлов Павел Ефимов

Место рождения

Дуркино, Воздвиженская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

28.10.1869 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1868 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуркино, Воздвиженская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
16.04.1889 ст.

Жена: Павлова Александра Петровна

Рождение ребёнка
16.11.1890 ст.

Сын: Павлов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Павлова Александра Петровна

Дуркино, Воздвиженская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Павлов Павел Павлович

Мать ребёнка: Павлова Александра Петровна

Дуркино, Воздвиженская волость, Белозерский уезд
брат моего прадеда
Смерть
После 1917
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close