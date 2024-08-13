Любутова (Любутова) Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Сын: Любутов Григорий Аксенович
Отец ребёнка: Любутов Аксентий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Любутов Аксентий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Любутов Аксентий Тимофеевич