Любутова (Любутова) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любутова (Любутова) Анна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799

Сын: Любутов Григорий Аксенович

Отец ребёнка: Любутов Аксентий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1805

Сын: Любутов Осип Аксенович

Отец ребёнка: Любутов Аксентий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Любутов Федот Аксенович

Отец ребёнка: Любутов Аксентий Тимофеевич

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