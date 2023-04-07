Хорушко (Шпаковская) Федора Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорушко (Шпаковская) Федора Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Около 1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
1930 г.р.
1940 г.р.
1940 г.р.
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Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Наривончик Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Хорушко Герасим Емельянович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Хорушко Семен Герасимович

Отец ребёнка: Хорушко Герасим Емельянович

Рождение ребёнка
17.12.1940

Сын: Хорушко Василий Герасимович

Отец ребёнка: Хорушко Герасим Емельянович

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
17.12.1940

Сын: Хорушко Иван Герасимович

Отец ребёнка: Хорушко Герасим Емельянович

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хорушко Герасим Емельянович

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хорушко Герасим Емельянович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1978
Ботово, Пинский район, Брестская область