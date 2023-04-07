Хорушко (Шпаковская) Федора Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиОколо 1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Наривончик Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Хорушко Герасим Емельянович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Хорушко Семен Герасимович
Отец ребёнка: Хорушко Герасим Емельянович
Рождение ребёнка
17.12.1940
Сын: Хорушко Василий Герасимович
Отец ребёнка: Хорушко Герасим Емельянович
Рождение ребёнка
17.12.1940
Отец ребёнка: Хорушко Герасим Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хорушко Герасим Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хорушко Герасим Емельянович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1978