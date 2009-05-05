Хорушко Семен Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти05.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
27.02.1963
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.05.2009
Похороны
Неизвестно