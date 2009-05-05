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Хорушко Семен Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

05.05.2009

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Около 1898 г.р.

Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВХ
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Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Хорушко Герасим Емельянович

Мать: Хорушко Федора Семеновна

Рождение ребёнка
27.02.1963

Сын: Хорушко Виктор Семёнович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ивацевичи, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
21.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.05.2009
Ивацевичи, Ивацевичский район, Брестская область
Похороны
Неизвестно
Ивацевичи, Ивацевичский район, Брестская область