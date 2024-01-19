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Видинеев Виталий Александрович

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Место рождения

Романовское

Дата рождения

1934

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Видинеев Александр Васильевич

Мать: Видинеева Дарья Фёдоровна

Место жительства
С 1934 по 1968
Романовку ликвидировали. Переехали на Алтай
Рождение ребёнка
1959

Сын: Видинеев Сергей Витальевич

Мать ребёнка: Видинеева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
25.05.1961

Сын: Видинеев Александр Витальевич

Мать ребёнка: Видинеева Клавдия Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.01.1963

Дочь: Видинеева Надежда Витальевна

Мать ребёнка: Видинеева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
29.01.1966

Сын: Видинеев Валерий Витальевич

Мать ребёнка: Видинеева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
23.12.1976

Сын: Видинеев Андрей Витальевич

Мать ребёнка: Видинеева Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Видинеева Клавдия Ивановна

Смерть
2015
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