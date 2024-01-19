Видинеев Виталий Александрович
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Место жительства
С 1934 по 1968
Романовку ликвидировали. Переехали на Алтай
Рождение ребёнка
1959
Сын: Видинеев Сергей Витальевич
Мать ребёнка: Видинеева Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1961
Сын: Видинеев Александр Витальевич
Мать ребёнка: Видинеева Клавдия Ивановна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.01.1963
Дочь: Видинеева Надежда Витальевна
Мать ребёнка: Видинеева Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
29.01.1966
Сын: Видинеев Валерий Витальевич
Мать ребёнка: Видинеева Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
23.12.1976
Сын: Видинеев Андрей Витальевич
Мать ребёнка: Видинеева Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2015