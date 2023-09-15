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Видинеев Александр Витальевич

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

25.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1961

Отец: Видинеев Виталий Александрович

Мать: Видинеева Клавдия Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1980

Сын: Видинеев Виталий Александрович

Мать ребёнка: Видинеева Ольга

Рождение ребёнка
Около 1982

Сын: Видинеев Иван Александрович

Мать ребёнка: Видинеева Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Видинеева Ольга

Место жительства
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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