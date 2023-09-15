Видинеев Александр Витальевич
Место рождения
Дата рождения25.05.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1961
Рождение ребёнка
Около 1980
Сын: Видинеев Виталий Александрович
Мать ребёнка: Видинеева Ольга
Рождение ребёнка
Около 1982
Сын: Видинеев Иван Александрович
Мать ребёнка: Видинеева Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Видинеева Ольга
Место жительства
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край