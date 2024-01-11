Гришина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Гришин Павел Петрович

Отец ребёнка: Гришин Петр Федорович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Агапова Варвара Петровна

Отец ребёнка: Гришин Петр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Раиса Петровна

Отец ребёнка: Гришин Петр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Гришин Петр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шоронова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Гришин Петр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришин Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Гришин Петр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстафьева Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Гришин Петр Федорович

Смерть
Неизвестно
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