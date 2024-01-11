Гришина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887 ст.
Отец ребёнка: Гришин Петр Федорович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Агапова Варвара Петровна
Отец ребёнка: Гришин Петр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Раиса Петровна
Отец ребёнка: Гришин Петр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гришин Петр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шоронова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Гришин Петр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гришин Петр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстафьева Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Гришин Петр Федорович
Смерть
Неизвестно