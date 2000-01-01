село Михайловка, Красноярский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Михайловка

Красноярский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Ставропольский уезд
2064Михайловка, д. удел.при р. Сухом Аврале.551756253277

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Ново-Бинарадская волость
1259. Михайловка, деревня бывшая удельная, при речке Сухом Аврале, дворов 92, жителей 507, 2 ветряных мельницы

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Ставропольский уезд, Ново-Бинарадская волость
Д. Михайловка. Б. Удел. Рус. Прав.1063Р. Сухой Авраль95608150450439

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Красноярский район
56210Михайловкасело53°46'с.ш.50°02'в.д.N-39-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Красноярский муниципальный район, Сельское поселение Новый Буян
36628420116с Михайловкасело

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