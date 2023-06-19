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Волкова, Новикова (Карпова) Анна

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Карповъ Еѵѳимъ

Мать: Карпова Александра

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1875

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Волковъ Ларіонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1881

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Волковъ Ларіонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.05.1883

Муж: Новиковъ Петръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Ларіонъ