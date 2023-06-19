Волкова, Новикова (Карпова) Анна
Место рождения
Дата рождения1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Карповъ Еѵѳимъ
Мать: Карпова Александра
Рождение ребёнка
16.11.1875
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Волковъ Ларіонъ
Рождение ребёнка
15.09.1881
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Волковъ Ларіонъ
Бракосочетание
29.05.1883
Муж: Новиковъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Ларіонъ