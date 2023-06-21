Soosaar (Parts) Kaddri
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1814
Отец: Parts/pairts (Puise) Karl
Мать: Parts/pairts Els
Рождение ребёнка
30.10.1837
Дочь: Sepp Tina
Отец ребёнка: Soosaar Peter
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Rebane Ekaterina Soosaar/
Отец ребёнка: Soosaar Peter
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Soosaar Peter
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно