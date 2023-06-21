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Soosaar (Parts) Kaddri

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1788 г.р.

Мать

1789 г.р.

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1814

Отец: Parts/pairts (Puise) Karl

Мать: Parts/pairts Els

Рождение ребёнка
30.10.1837

Дочь: Sepp Tina

Отец ребёнка: Soosaar Peter

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Rebane Ekaterina Soosaar/

Отец ребёнка: Soosaar Peter

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Soosaar Peter

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно