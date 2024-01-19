Долгорукова (Де Лицына) Дарья Александровна
Место рождения
Дата рождения13.06.1786
Дата смерти23.10.1810
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1786
Отец: Голицын Александр Михайлович
Мать: Голицына ?
Из-за венчания родителей в католической церкви, их брак не признавался в Российской империи и дочь считалась бы внебрачной. Но 10.07.1770 император Иосиф II пожаловал Де Лицыным дворянство Римской Имп... Показать все
Бракосочетание
Около 1808
Рождение ребёнка
21.01.1809
Сын: Долгоруков Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Долгоруков Алексей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.10.1810
Схоронена в Донском монастыре