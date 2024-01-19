Долгорукова (Де Лицына) Дарья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгорукова (Де Лицына) Дарья Александровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.06.1786

Дата смерти

23.10.1810

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1786

Отец: Голицын Александр Михайлович

Мать: Голицына ?

Москва, город федерального значения Москва
Из-за венчания родителей в католической церкви, их брак не признавался в Российской империи и дочь считалась бы внебрачной. Но 10.07.1770 император Иосиф II пожаловал Де Лицыным дворянство Римской Имп... Показать все
Бракосочетание
Около 1808

Муж: Долгоруков Алексей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.01.1809

Сын: Долгоруков Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Долгоруков Алексей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.10.1810
Москва, город федерального значения Москва
Схоронена в Донском монастыре
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