Страшкова (Страшкова) Анисья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страшкова (Страшкова) Анисья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Страшков Ксенофонт Алексеевич (Александрович)

Отец ребёнка: Патраков Александр Иванович

Самылово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
д. Наволок Кич-городецкого
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