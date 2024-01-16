Страшкова (Страшкова) Анисья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Страшков Ксенофонт Алексеевич (Александрович)
Отец ребёнка: Патраков Александр Иванович
Самылово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
д. Наволок Кич-городецкого