Патраков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Страшков Ксенофонт Алексеевич (Александрович)
Мать ребёнка: Страшкова Анисья Николаевна
Самылово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно