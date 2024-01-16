Патраков Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПатраков Александр Иванович

Патраков Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Страшков Ксенофонт Алексеевич (Александрович)

Мать ребёнка: Страшкова Анисья Николаевна

Самылово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close