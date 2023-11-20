Злобина Евдокия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евдокия Фотьева
Отец ребёнка: Злобин Фотий Акинфеев
Рождение ребёнка
1782
Сын: Злобин Степан Фотьев
Отец ребёнка: Злобин Фотий Акинфеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно