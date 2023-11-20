Злобина Евдокия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобина Евдокия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евдокия Фотьева

Отец ребёнка: Злобин Фотий Акинфеев

Рождение ребёнка
1782

Сын: Злобин Степан Фотьев

Отец ребёнка: Злобин Фотий Акинфеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобин Фотий Акинфеев

Смерть
Неизвестно
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