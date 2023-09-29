Минибаевна Гатифа Закировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минибаевна Гатифа Закировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза

Отец ребёнка: Минибаев Хайрула Минимулаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харис

Отец ребёнка: Минибаев Хайрула Минимулаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эльмира

Отец ребёнка: Минибаев Хайрула Минимулаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ренат

Отец ребёнка: Минибаев Хайрула Минимулаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Венера

Отец ребёнка: Минибаев Хайрула Минимулаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минибаев Хайрула Минимулаевич

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