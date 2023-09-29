Минибаевна Гатифа Закировна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза
Отец ребёнка: Минибаев Хайрула Минимулаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харис
Отец ребёнка: Минибаев Хайрула Минимулаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эльмира
Отец ребёнка: Минибаев Хайрула Минимулаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ренат
Отец ребёнка: Минибаев Хайрула Минимулаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Венера
Отец ребёнка: Минибаев Хайрула Минимулаевич
Бракосочетание
Неизвестно