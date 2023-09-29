Минибаев Хайрула Минимулаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ренат
Мать ребёнка: Минибаевна Гатифа Закировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Венера
Мать ребёнка: Минибаевна Гатифа Закировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза
Мать ребёнка: Минибаевна Гатифа Закировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эльмира
Мать ребёнка: Минибаевна Гатифа Закировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харис
Мать ребёнка: Минибаевна Гатифа Закировна
Бракосочетание
Неизвестно