Минибаев Хайрула Минимулаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минибаев Хайрула Минимулаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Минибаева Фатима Гайнулаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ренат

Мать ребёнка: Минибаевна Гатифа Закировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Венера

Мать ребёнка: Минибаевна Гатифа Закировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза

Мать ребёнка: Минибаевна Гатифа Закировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эльмира

Мать ребёнка: Минибаевна Гатифа Закировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харис

Мать ребёнка: Минибаевна Гатифа Закировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минибаевна Гатифа Закировна

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