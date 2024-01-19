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Целых Димитрий Романов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Целых Роман

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
01.10.1889

Жена: Целых Татьяна Тихонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.05.1890

Дочь: Пелагея Димитриева

Мать ребёнка: Целых Татьяна Тихонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.12.1891

Дочь: Нигородова Евгения Димитриева

Мать ребёнка: Целых Татьяна Тихонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.03.1893

Сын: Целых Хрисанф Димитриев

Мать ребёнка: Целых Татьяна Тихонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.03.1895

Сын: Целых Василий Димитриев

Мать ребёнка: Целых Татьяна Тихонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.05.1896

Дочь: Пелагея Димитриева

Мать ребёнка: Целых Татьяна Тихонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.11.1897

Сын: Целых Николай Димитриев

Мать ребёнка: Целых Татьяна Тихонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.10.1899

Дочь: Пелагея Димитриева

Мать ребёнка: Целых Татьяна Тихонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.04.1902

Сын: Целых Иван Димитриев

Мать ребёнка: Целых Татьяна Тихонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.11.1903

Сын: Целых Николай Димитриев

Мать ребёнка: Целых Татьяна Тихонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.04.1910

Дочь: Ирина Димитриева

Мать ребёнка: Целых Татьяна Тихонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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