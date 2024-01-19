Целых Димитрий Романов
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Целых Роман
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1889
Жена: Целых Татьяна Тихонова
Рождение ребёнка
01.05.1890
Рождение ребёнка
25.12.1891
Дочь: Нигородова Евгения Димитриева
Мать ребёнка: Целых Татьяна Тихонова
Рождение ребёнка
10.03.1893
Мать ребёнка: Целых Татьяна Тихонова
Рождение ребёнка
07.03.1895
Мать ребёнка: Целых Татьяна Тихонова
Рождение ребёнка
07.05.1896
Рождение ребёнка
22.11.1897
Мать ребёнка: Целых Татьяна Тихонова
Рождение ребёнка
01.10.1899
Рождение ребёнка
28.04.1902
Сын: Целых Иван Димитриев
Мать ребёнка: Целых Татьяна Тихонова
Рождение ребёнка
25.11.1903
Мать ребёнка: Целых Татьяна Тихонова
Рождение ребёнка
25.04.1910
Дочь: Ирина Димитриева
Мать ребёнка: Целых Татьяна Тихонова
Смерть
Неизвестно