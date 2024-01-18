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Макар Федорович

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Федор Максимович

Мать: Настасья Михайловна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1856

Сын: Макаров Павел Макаров

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1858

Сын: Макаров Никита Макаров

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
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