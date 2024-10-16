Канакина Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКанакина Марфа Ивановна

Канакина Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канакин Роман Петрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.07.1898 ст.

Дочь: Канакина Марфа Романовна

Отец ребёнка: Канакин Роман Петрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.11.1910 ст.

Сын: Канакин Григорий Романович

Отец ребёнка: Канакин Роман Петрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.