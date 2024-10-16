Канакина Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1898 ст.
Дочь: Канакина Марфа Романовна
Отец ребёнка: Канакин Роман Петрович
Рождение ребёнка
15.11.1910 ст.
Сын: Канакин Григорий Романович
Отец ребёнка: Канакин Роман Петрович
Смерть
Неизвестно