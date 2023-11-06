Емельянова Алла Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лихачев Егор Алексеевич
Мать: Лихачева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Александр Иванович
Отец ребёнка: Емельянов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Николай Иванович
Отец ребёнка: Емельянов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Емельянов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Емельянов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Емельянов Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно