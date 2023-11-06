Емельянова Алла Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Алла Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лихачев Егор Алексеевич

Мать: Лихачева Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Александр Иванович

Отец ребёнка: Емельянов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Николай Иванович

Отец ребёнка: Емельянов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Павел Иванович

Отец ребёнка: Емельянов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Емельянов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Емельянов Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Иван Николаевич

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