Емельянов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емельянов Николай
Мать: Емельянова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Александр Иванович
Мать ребёнка: Емельянова Алла Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Николай Иванович
Мать ребёнка: Емельянова Алла Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Емельянова Алла Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Андрей Иванович
Мать ребёнка: Емельянова Алла Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Емельянова Алла Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Емельянова Алла Егоровна