Емельянов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельянов Николай

Мать: Емельянова Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Александр Иванович

Мать ребёнка: Емельянова Алла Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Николай Иванович

Мать ребёнка: Емельянова Алла Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Павел Иванович

Мать ребёнка: Емельянова Алла Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Емельянова Алла Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Емельянова Алла Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Алла Егоровна

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