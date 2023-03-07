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Салтыков Иван Климантов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1659

Дата смерти

1732

Пол

Мужской

Отец

Около 1625 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1659

Отец: Салтыков Клим (Климка) Федоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1684

Сын: Салтыков Михаил Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1689

Сын: Салтыков Василий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1732
Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния