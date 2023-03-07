Салтыков Иван Климантов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1659
Дата смерти1732
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1659
Отец: Салтыков Клим (Климка) Федоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1684
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1689
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1732