Салтыков Михаил Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1684
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684
Отец: Салтыков Иван Климантов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Салтыков Василий Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: Мизрина Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1711
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1720
Дочь: Береснева Ксения Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1723
Дочь: Захарова Дарья Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1750