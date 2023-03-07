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Салтыков Михаил Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1684

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1684

Отец: Салтыков Иван Климантов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Салтыков Василий Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: Мизрина Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Салтыков Матвей Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1720

Дочь: Береснева Ксения Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1723

Дочь: Захарова Дарья Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1750
Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
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