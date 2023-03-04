Кокорина (Зубарева) Устина Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Зубарева) Устина Зиновьевна

Место рождения

д. Кокоринская

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Зубарев Зиновий Павлович

Мать: не указана

д. Кокоринская
Спасский приход
Бракосочетание
18.02.1883

Муж: Кокорин Трофим Лаврентивич

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1884

Сын: Кокорин Иван Трофимович

Отец ребёнка: Кокорин Трофим Лаврентивич

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1888

Сын: Кокорин Емельян Трофимович

Отец ребёнка: Кокорин Трофим Лаврентивич

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.05.1891

Дочь: Антонина Трофимовна

Отец ребёнка: Кокорин Трофим Лаврентивич

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1894

Сын: Кокорин Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Кокорин Трофим Лаврентивич

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1896

Сын: Кокорин Николай Трофимович

Отец ребёнка: Кокорин Трофим Лаврентивич

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Кокорина Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Кокорин Трофим Лаврентивич

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния