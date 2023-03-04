Кокорина (Зубарева) Устина Зиновьевна
Место рожденияд. Кокоринская
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Зубарев Зиновий Павлович
Мать: не указана
д. Кокоринская
Спасский приход
Бракосочетание
18.02.1883
Рождение ребёнка
09.02.1884
Отец ребёнка: Кокорин Трофим Лаврентивич
Рождение ребёнка
01.08.1888
Сын: Кокорин Емельян Трофимович
Отец ребёнка: Кокорин Трофим Лаврентивич
Рождение ребёнка
30.05.1891
Дочь: Антонина Трофимовна
Отец ребёнка: Кокорин Трофим Лаврентивич
Рождение ребёнка
16.11.1894
Сын: Кокорин Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Кокорин Трофим Лаврентивич
Рождение ребёнка
06.05.1896
Сын: Кокорин Николай Трофимович
Отец ребёнка: Кокорин Трофим Лаврентивич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Кокорина Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Кокорин Трофим Лаврентивич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно