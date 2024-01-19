Плахов Никита Андрианович
Место рождения
Дата рождения02.04.1906
Дата смерти1939
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1906
Отец: Плохов Андриан Сергеевич
Мать: Плохова Матрона Ивановна
Бракосочетание
17.09.1927
Жена: Плахова Нина
Рождение ребёнка
09.08.1929
Дочь: Акимова Лида
Мать ребёнка: Плахова Нина
Рождение ребёнка
15.08.1931
Дочь: Точёнова Галина
Мать ребёнка: Плахова Нина
Россия
Рождение ребёнка
29.09.1935
Сын: Плахов Борис
Мать ребёнка: Плахова Нина
Сорокино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
?.01.1939
Дочь: Чебочкина Люся
Мать ребёнка: Плахова Нина
Смерть
1939
Причина смерти: Неизвестно | Был заведующим в магазине на Пролетарке. в 39г забрали из-за недостачи ( часто давал людям в долг, был очень добрым) и увезли в неизвестном направлении,( в г. Муром в тюрь... Показать все