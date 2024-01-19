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Плахов Никита Андрианович

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Место рождения

Старогорье, Троицкая волость, Московский уезд

Дата рождения

02.04.1906

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1906

Отец: Плохов Андриан Сергеевич

Мать: Плохова Матрона Ивановна

Старогорье, Троицкая волость, Московский уезд
Бракосочетание
17.09.1927

Жена: Плахова Нина

Рождение ребёнка
09.08.1929

Дочь: Акимова Лида

Мать ребёнка: Плахова Нина

Рождение ребёнка
15.08.1931

Дочь: Точёнова Галина

Мать ребёнка: Плахова Нина

Россия
Рождение ребёнка
29.09.1935

Сын: Плахов Борис

Мать ребёнка: Плахова Нина

Сорокино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
?.01.1939

Дочь: Чебочкина Люся

Мать ребёнка: Плахова Нина

Смерть
1939
Причина смерти: Неизвестно | Был заведующим в магазине на Пролетарке. в 39г забрали из-за недостачи ( часто давал людям в долг, был очень добрым) и увезли в неизвестном направлении,( в г. Муром в тюрь... Показать все
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