Точёнова (Плахова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Точёнова (Плахова) Галина

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Место рождения

Россия

Дата рождения

15.08.1931

Дата смерти

31.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1931

Отец: Плахов Никита Андрианович

Мать: Плахова Нина

Россия
Рождение ребёнка
29.10.1954

Дочь: Сысоева Ольга

Отец ребёнка: Точенов Юрий

Рождение ребёнка
27.06.1958

Сын: Точенов Сергей

Отец ребёнка: Точенов Юрий

Смерть
31.12.1981
Похороны
Неизвестно
Жостово, Мытищи, Московская область
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