Точёнова (Плахова) Галина
Место рожденияРоссия
Дата рождения15.08.1931
Дата смерти31.12.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1931
Отец: Плахов Никита Андрианович
Мать: Плахова Нина
Россия
Рождение ребёнка
29.10.1954
Дочь: Сысоева Ольга
Отец ребёнка: Точенов Юрий
Рождение ребёнка
27.06.1958
Сын: Точенов Сергей
Отец ребёнка: Точенов Юрий
Смерть
31.12.1981
Похороны
Неизвестно
Жостово, Мытищи, Московская область