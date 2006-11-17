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Добрецов Роберт

Место рождения

Дьяконово, Говеновская волость, Галичский уезд

Дата рождения

19.05.1931

Дата смерти

17.11.2006

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
19.05.1931

Отец: Добрецовъ Иванъ

Мать: Добрецова Вера

Дьяконово, Говеновская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добрецова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрецова Нина

Смерть
17.11.2006
Липецк, город Липецк, Липецкая область