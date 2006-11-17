Добрецов Роберт
Место рождения
Дата рождения19.05.1931
Дата смерти17.11.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1931
Отец: Добрецовъ Иванъ
Мать: Добрецова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Добрецова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Добрецова Нина
Смерть
17.11.2006
Липецк, город Липецк, Липецкая область