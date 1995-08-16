Добрецова (Фурсова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрецова (Фурсова) Нина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.11.1930

Дата смерти

16.08.1995

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1930

Отец: Фурсовъ Александръ

Мать: Фурсова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добрецов Роберт

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добрецов Роберт

Смерть
16.08.1995
Липецк, город Липецк, Липецкая область
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