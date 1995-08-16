Добрецова (Фурсова) Нина
Место рождения
Дата рождения10.11.1930
Дата смерти16.08.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1930
Отец: Фурсовъ Александръ
Мать: Фурсова Анастасія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Добрецов Роберт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Добрецов Роберт
Смерть
16.08.1995
Липецк, город Липецк, Липецкая область