Добрецова (Мартемьянова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1931
Сын: Добрецов Роберт
Отец ребёнка: Добрецовъ Иванъ
Дьяконово, Говеновская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1933
Дочь: Спигкова Ида
Отец ребёнка: Добрецовъ Иванъ
д. Дъяконово, Островский р-он, Костромская
Рождение ребёнка
19.05.1936
Сын: Добрецов Владимир
Отец ребёнка: Добрецовъ Иванъ
д. Дъяконово, Островский р-он, Костромская
Рождение ребёнка
02.05.1938
Сын: Добрецов Алексей
Отец ребёнка: Добрецовъ Иванъ
д. Дъяконово, Островский р-он, Костромская
Рождение ребёнка
11.11.1940
Сын: Добрецов Михаил
Отец ребёнка: Добрецовъ Иванъ
д. Дъяконово, Островский р-он, Костромская
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Добрецовъ Иванъ
Смерть
1987