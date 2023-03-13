Добрецова (Мартемьянова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрецова (Мартемьянова) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1931

Сын: Добрецов Роберт

Отец ребёнка: Добрецовъ Иванъ

Дьяконово, Говеновская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1933

Дочь: Спигкова Ида

Отец ребёнка: Добрецовъ Иванъ

д. Дъяконово, Островский р-он, Костромская
Рождение ребёнка
19.05.1936

Сын: Добрецов Владимир

Отец ребёнка: Добрецовъ Иванъ

д. Дъяконово, Островский р-он, Костромская
Рождение ребёнка
02.05.1938

Сын: Добрецов Алексей

Отец ребёнка: Добрецовъ Иванъ

д. Дъяконово, Островский р-он, Костромская
Рождение ребёнка
11.11.1940

Сын: Добрецов Михаил

Отец ребёнка: Добрецовъ Иванъ

д. Дъяконово, Островский р-он, Костромская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добрецовъ Иванъ

Смерть
1987
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