Агренина (Гришучкова) Матрена Ивановна
женский, родилась 25.01.1835 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно, Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
ОтецГришучков Иван РомановичНеизвестно г.р.
МатьГришучкова Агафья ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Агренин Трофим Иванович18.11.1834 ст. г.р.
Дети
Агренин Пётр Трофимович1862 ст. г.р.
Агренин Василий Трофимович10.07.1866 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1835 ст.
Бракосочетание
18.01.1853 ст.
Рождение ребёнка
1862 ст.
Отец ребёнка: Агренин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1866 ст.
Сын: Агренин Василий Трофимович
Отец ребёнка: Агренин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
23.07.1868 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Агренин Трофим Иванович
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Смерть
Неизвестно