Агренина (Гришучкова) Матрена Ивановна 25.01.1835 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Агренина (Гришучкова) Матрена Ивановна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 25.01.1835 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно, Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Гришучков Иван РомановичНеизвестно г.р.
Мать
Гришучкова Агафья ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Агренин Трофим Иванович18.11.1834 ст. г.р.
Дети
Агренин Пётр Трофимович1862 ст. г.р.
Агренин Василий Трофимович10.07.1866 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1835 ст.

Отец: Гришучков Иван Романович

Мать: Гришучкова Агафья Ивановна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
18.01.1853 ст.

Муж: Агренин Трофим Иванович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1862 ст.

Сын: Агренин Пётр Трофимович

Отец ребёнка: Агренин Трофим Иванович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

В метрических книгах села Выжелес рождение за 1861-1862гг найти не удалось, хотя в бракосочетании указаны точные годы и месяцы

Рождение ребёнка
10.07.1866 ст.

Сын: Агренин Василий Трофимович

Отец ребёнка: Агренин Трофим Иванович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Никольская церковь села Выжелес

Рождение ребёнка
23.07.1868 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агренин Трофим Иванович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

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