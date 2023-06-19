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Терехович Михаил Иванов

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
14.02.1888

Жена: Терехович Ефросинья Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1891

Дочь: Марфа Михайлова

Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1893

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1894

Сын: Терехович Георгий Михайлов

Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1895

Дочь: Ульяния Михайлова

Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1896

Сын: Терехович Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1899

Сын: Терехович Пётр Михайлов

Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1902

Дочь: Гликерия Михайлова

Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1903

Дочь: Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1905

Сын: Терехович Иоанн Михайлов

Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Рыжков Егор Михайлович

Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1909

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1911

Сын: Терехович Илья Михайлов

Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1913

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно