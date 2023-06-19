Терехович Михаил Иванов
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова
Дочь: Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова
Сын: Терехович Георгий Михайлов
Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова
Дочь: Ульяния Михайлова
Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова
Сын: Терехович Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова
Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова
Дочь: Гликерия Михайлова
Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова
Дочь: Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова
Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова
Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова
Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Терехович Ефросинья Стефанова