Брацун Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Брацун Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Брацун Стефанида Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно