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Брацун Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Брацун Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Брацун Андрей Семенович

Мать ребёнка: Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Брацун Иосиф Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Брацун Стефанида Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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