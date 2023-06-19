Губанков Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубанков Александр Васильевич

Губанков Александр Васильевич

avatar

Место рождения

Октябрьское, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Губанков Василий Елисеевич

Мать: Губанкова Анна Емельяновна

Октябрьское, Коломенский, Московская область
Смерть
1980
Октябрьское, Коломенский, Московская область