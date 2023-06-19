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Губанков Александр Васильевич
Губанков Александр Васильевич
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Место рождения
Октябрьское
, Коломенский, Московская область
Дата рождения
1913
Дата смерти
1980
Пол
Мужской
Отец
Губанков Василий Елисеевич
1887 г.р.
Мать
Губанкова (Скачкова) Анна Емельяновна
1884 г.р.
Дети
Не указаны
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ОП
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Губанков Василий Елисеевич
Мать:
Губанкова Анна Емельяновна
Октябрьское
, Коломенский, Московская область
Смерть
1980
Октябрьское
, Коломенский, Московская область
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