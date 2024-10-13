Мынов Петр Сильвестрович 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мынов Петр Сильвестрович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Мынов Сильвестр Никитович

Мать: Мынова Екатерина Алексеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мынова (Денисова) Мария Афанасьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1850 ст.

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Мынова (Денисова) Мария Афанасьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.02.1854

Сын: Мынов Порфирий Петрович

Мать ребёнка: Мынова (Денисова) Мария Афанасьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.06.1860 ст.

Сын: Мынов Петр Петрович

Мать ребёнка: Мынова (Денисова) Мария Афанасьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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