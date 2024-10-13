Мынов Петр Сильвестрович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1850 ст.
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Мынова (Денисова) Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
?.02.1854
Мать ребёнка: Мынова (Денисова) Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
24.06.1860 ст.
Сын: Мынов Петр Петрович
Мать ребёнка: Мынова (Денисова) Мария Афанасьевна
Смерть
Неизвестно