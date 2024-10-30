Мынова Екатерина Алексеевна 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мынова Екатерина Алексеевна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1812

Дата смерти

17.12.1891 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мынов Сильвестр Никитович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Мынов Петр Сильвестрович

Отец ребёнка: Мынов Сильвестр Никитович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Мынова) Анна Сильвестровна

Отец ребёнка: Мынов Сильвестр Никитович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Мынова Авдотья Сильвестровна

Отец ребёнка: Мынов Сильвестр Никитович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1840

Сын: Мынов Кирилл Сильвестрович

Отец ребёнка: Мынов Сильвестр Никитович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Мынова) Варвара Сильвестровна

Отец ребёнка: Мынов Сильвестр Никитович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1853 ст.

Сын: Мынов Михаил Сильвестрович

Отец ребёнка: Мынов Сильвестр Никитович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
17.12.1891 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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