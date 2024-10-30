Мынова Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти17.12.1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Мынов Сильвестр Никитович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Мынова) Анна Сильвестровна
Отец ребёнка: Мынов Сильвестр Никитович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Мынова Авдотья Сильвестровна
Отец ребёнка: Мынов Сильвестр Никитович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Мынов Кирилл Сильвестрович
Отец ребёнка: Мынов Сильвестр Никитович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Мынова) Варвара Сильвестровна
Отец ребёнка: Мынов Сильвестр Никитович
Рождение ребёнка
09.01.1853 ст.
Сын: Мынов Михаил Сильвестрович
Отец ребёнка: Мынов Сильвестр Никитович
Смерть
17.12.1891 ст.