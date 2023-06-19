Ястребов Максим Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯстребов Максим Яковлевич

Ястребов Максим Яковлевич

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Ястребов Яков Гордеевич

Мать: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1890

Сын: Ястребов Григорий Максимович

Мать ребёнка: Ястребова Ольга Игнатьевна

Рождение ребёнка
21.09.1897

Дочь: Ястребова Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: Ястребова Ольга Игнатьевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно