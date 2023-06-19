Ястребов Максим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Ястребов Яков Гордеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Ястребов Григорий Максимович
Мать ребёнка: Ястребова Ольга Игнатьевна
Рождение ребёнка
21.09.1897
Дочь: Ястребова Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: Ястребова Ольга Игнатьевна
Смерть
Неизвестно