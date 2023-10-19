Глебов Иван Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.06.1759
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глебов Леонтий Михайлович
Мать: Глебова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1740 и 1750
Сын: Глебов Петр Иванович
Мать ребёнка: Глебова Фекла Яковлевна
Бракосочетание
1761
Жена: Глебова Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Глебова Фекла Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
надворный советник
Смерть
24.06.1759