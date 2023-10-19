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Глебов Иван Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.06.1759

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глебов Леонтий Михайлович

Мать: Глебова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1740 и 1750

Сын: Глебов Петр Иванович

Мать ребёнка: Глебова Фекла Яковлевна

Бракосочетание
1761

Жена: Глебова Фекла Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Глебова Фекла Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
надворный советник
Смерть
24.06.1759
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