Глебов Леонтий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1740
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1691
Жена: Глебова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1694
Мать ребёнка: Глебова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Глебова Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1740