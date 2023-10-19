Глебов Леонтий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебов Леонтий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1740

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1691

Жена: Глебова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1694

Сын: Глебов Петр Леонтьевич

Мать ребёнка: Глебова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Глебова Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1740
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