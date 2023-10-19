Глебов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1740 и 1750
Дата смертиДо ?.07.1812
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1740 и 1750
Отец: Глебов Иван Леонтьевич
Мать: Глебова Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
06.02.1789
Мать ребёнка: Глебова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глебова Мария Васильевна
Смерть
До ?.07.1812