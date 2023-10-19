Глебов Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлебов Петр Иванович

Глебов Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1740 и 1750

Дата смерти

До ?.07.1812

Пол

Мужской

Отец

Мать

1712 г.р.

Дети

1789 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1740 и 1750

Отец: Глебов Иван Леонтьевич

Мать: Глебова Фекла Яковлевна

Рождение ребёнка
06.02.1789

Сын: Glebov Mikhail Petrovich

Мать ребёнка: Глебова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глебова Мария Васильевна

Смерть
До ?.07.1812
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close