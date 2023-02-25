Татьяна Меркуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Меркуловна

Татьяна Меркуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1764 г.р.

Мать

1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Меркул Евсевьевич

Мать: Матрена

Смерть
Неизвестно