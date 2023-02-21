Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.
Сын: Яков Меркулович
Отец ребёнка: Меркул Евсевьевич
сельцо Чиур, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1803
Сын: Агап Меркулович
Отец ребёнка: Меркул Евсевьевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Татьяна Меркуловна
Отец ребёнка: Меркул Евсевьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меркул Евсевьевич
Смерть
Неизвестно