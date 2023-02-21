Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.

Сын: Яков Меркулович

Отец ребёнка: Меркул Евсевьевич

сельцо Чиур, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1803

Сын: Агап Меркулович

Отец ребёнка: Меркул Евсевьевич

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Татьяна Меркуловна

Отец ребёнка: Меркул Евсевьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркул Евсевьевич

Смерть
Неизвестно
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