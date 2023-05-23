Нумеров Борис Васильевич
Место рожденияРоссия, г. Великий Новгород
Дата рождения29.01.1891
Дата смерти13.09.1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1891
Отец: Нумеров Василий
Мать: Нумерова Анна Ивановна
Россия, г. Великий Новгород
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
17.04.1923
Рождение ребёнка
23.11.1925
Рождение ребёнка
29.01.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Ольга Платоновна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
астроном
Смерть
13.09.1941
Россия, г. Орел
Похороны
Неизвестно
Орёл, СССР