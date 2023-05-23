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Нумеров Борис Васильевич

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Место рождения

Россия, г. Великий Новгород

Дата рождения

29.01.1891

Дата смерти

13.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1891

Отец: Нумеров Василий

Мать: Нумерова Анна Ивановна

Россия, г. Великий Новгород
Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нумерова Екатерина Ефимовна

Рождение ребёнка
17.04.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нумерова Екатерина Ефимовна

Рождение ребёнка
23.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нумерова Екатерина Ефимовна

Рождение ребёнка
29.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Ольга Платоновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нумерова Екатерина Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
астроном
Смерть
13.09.1941
Россия, г. Орел
Похороны
Неизвестно
Орёл, СССР