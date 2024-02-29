Жужнева (Губанова) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1961
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1961
Отец: Губанов Николай Петрович
Мать: Губанова Галина
Рождение ребёнка
04.12.1979
Дочь: Жужнева Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Жужнев Сергей Владимирович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.02.1983
Сын: Жужнев Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Жужнев Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
14.08.1984
Дочь: Романченко Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Жужнев Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
08.04.1991
Дочь: Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Жужнев Сергей Владимирович
Развод
23.03.2013
Бракосочетание
Неизвестно