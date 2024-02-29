Жужнева (Губанова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жужнева (Губанова) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1961

Отец: Губанов Николай Петрович

Мать: Губанова Галина

Рождение ребёнка
04.12.1979

Дочь: Жужнева Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Жужнев Сергей Владимирович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.02.1983

Сын: Жужнев Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Жужнев Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
14.08.1984

Дочь: Романченко Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Жужнев Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
08.04.1991

Дочь: Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Жужнев Сергей Владимирович

Развод
23.03.2013

Муж: Жужнев Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жужнев Сергей Владимирович

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