Жужнев Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1983
Рождение ребёнка
10.08.2003
Сын: Жужнев Роман Владимирович
Мать ребёнка: Жужнева Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
20.04.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жужнева Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
25.04.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жужнева Ирина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно