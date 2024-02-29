Жужнев Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жужнев Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1983

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1961 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

2003 г.р.
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Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1983

Отец: Жужнев Сергей Владимирович

Мать: Жужнева Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
10.08.2003

Сын: Жужнев Роман Владимирович

Мать ребёнка: Жужнева Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
20.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жужнева Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
25.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жужнева Ирина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жужнева Ирина Владимировна

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